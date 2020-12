Milan-Lazio, il Corriere della Sera: “La squadra di Pioli è infinita”

Milan-Lazio: i rossoneri sono infiniti

MILAN NEWS – Anche il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, commenta ovviamente Milan-Lazio, gara terminata 3-2 a a favore dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, senza Ibrahimovic, Kjaer, Kessie, Bennacer, è riuscita a vincere e rimanere in testa alla classifica. I numeri vanno nuovamente aggiornati: 26 partite senza sconfitta e 16 partite di fila con almeno 2 gol fatti. Il Milan ha dimostrato non solo di aver un bel gioco ed entusiasmo, ma anche e soprattutto virtù morali per arrivare fino in fondo.

La partita effettivamente è stata difficile, ma i rossoneri sono riusciti a sopperire alle varie assenze. I rossoneri ci hanno messo anima, cuore e orgoglio. Solo così si poteva avere la meglio sulla Lazio, che ha dimostrato, soprattutto in attacco, individualità importanti. Il Milan ha il doppio dei punti rispetto all'anno scorso e conclude il 2020 in testa alla classifica. Meglio di così non si può.