Milan-Lazio 3-2: gol e highlights (14^ giornata Serie A) | Video

Milan-Lazio : gol e highlights del match di San Siro

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Nell’ultima partita del 2020 il Milan vince 3-2 contro la Lazio, terminando il 2020 in testa alla classifica in Serie A. Le reti per i rossoneri di Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez allo scadere. Per la Lazio gol di Luis Alberto e Ciro Immobile.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Lazio di San Siro.

