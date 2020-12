Milan-Lazio, i numeri di Pioli sulla panchina biancoceleste / Serie A News

Milan-Lazio, i numeri di Pioli con i biancocelesti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A, non può essere una sfida come tutte le altre per Stefano Pioli.

L’attuale allenatore rossonero ha guidato la Lazio per 69 partite di Serie A: quella biancoceleste è la panchina su cui ha collezionato più successi nella competizione (32); attualmente è a quota 25 vittorie con il Milan. Calciomercato Milan – Maldini show: Liverpool superato! VAI ALLA NOTIZIA >>>