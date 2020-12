Milan-Lazio, ecco tutti i numeri del match | Serie A News

Ultime Notizie Milan Lazio: statistiche e dati del match

Una vittoria splendida, arrivata proprio in pieno recupero grazie al solito Theo Hernández. Il 3-2 sulla Lazio ha un peso enorme nell’economia del campionato, e permette al Milan di chiudere in testa alla classifica prima della breve pausa di Natale. Ma torniamo alla sfida di San Siro, andando a leggere le nove curiosità prodotte dalla sfida.

1- 34 punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20.

2- Dopo il successo per 3-0 dello scorso luglio, il Milan ha vinto due partite di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione).

3- Il Milan è la seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948).

4- I rossoneri hanno registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell’era dei tre punti a vittoria per i rossoneri in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35).

5- Dopo la sconfitta della Juventus ieri, il Milan resta l’unica formazione imbattuta nei Top-5 campionati europei 2020/21.

6- Era dal settembre 2005 che il Milan non segnava due reti nei primi 20 minuti di gioco contro la Lazio in Serie A: in quell’occasione con le reti di Shevchenko e Kaká.

7- Prima di oggi sia Hakan Çalhanoğlu che Ante Rebić non trovavano il gol in Serie A dallo scorso luglio (v Bologna il croato, v Sampdoria il turco).

8- Ante Rebić ha segnato stasera il suo primo gol di testa, sui 14 totali realizzati in Serie A.

9- Hakan Çalhanoğlu è il primo giocatore del Milan a servire un assist in quattro partite consecutive di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

