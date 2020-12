Milan-Lazio, ecco le condizioni di Correa | Serie A News

Ultime Notizie Milan Lazio: le condizioni di Correa

MILAN NEWS – Il Messaggero, in edicola questa mattina, fa il punto sulle condizioni di Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio ha saltato la partita di ieri contro il Napoli per un affaticamento muscolare.

Secondo quanto scritto dal quotidiano, le condizioni dell’argentino non sembrano preoccupare il tecnico Simone Inzaghi. Correa, dunque, dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Milan, in programma mercoledì prossimo a San Siro. Calciomercato Milan: Maldini pensa a Jovic del Real Madrid. Le ultime. VAI ALLA NOTIZIA>>>