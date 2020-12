Milan-Lazio, ecco i precedenti tra i due club / Serie A News

Milan-Lazio, i precedenti tra i due club in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera alle 20:45. Sfida importantissima per i rossoneri, che puntano a finire un anno straordinario in testa alla classifica.

I precedenti tra i due club sorridono ai rossoneri, vittoriosi in 66 occasioni contro le 29 degli avversari. Solo contro la Juventus (82) i biancocelesti hanno subito più sconfitte nel torneo. Dall’altra parte, la Lazio è la formazione contro cui il Diavolo ha pareggiato più gare (59) nella massima serie.

