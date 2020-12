Milan-Lazio, Diavolo prolifico contro i biancocelesti: i numeri / Serie A News

Milan-Lazio, il dato sui gol segnati contro i biancocelesti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri, con una vittoria, potrebbero trascorrere in Natale in vetta alla classifica. La squadra di Stefano Pioli sta stupendo per la facilità con cui riesce ad andare in gol (15 partite consecutive in cui ne segna almeno due).

Occhio però anche alle statistiche in zona gol per quanto riguarda gli scontri contro gli avversari di questa sera. Il Milan, infatti, ha segnato nelle ultime 16 partite di campionato contro la Lazio, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari i rossoneri vanno a segno da più match (21). Ecco la nostra intervista esclusiva all’ex giocatore del Milan >>>