Milan-Lazio, Calhanoglu ancora a secco in campionato / Serie A News

Milan-Lazio, Calhanoglu alla ricerca del gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, come sottolineato più volte da Stefano Pioli, è un leader tecnico indiscusso del Milan. Il turco, nell’ultima vittoria contro il Sassuolo, ha fornito un assist perfetto a Rafael Leao, che ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A.

Eppure la casella dei gol segnati per il numero 10 è a quota zero. Sono ben 5 i suoi gol in Europa League, tra preliminari e girone, in sole 6 presenze, ma nessuno in campionato. L'ultima partita prima della fine del 2020 l'occasione giusta?