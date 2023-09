Milan-Lazio, arbitra Massa. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Davide Massa è l'arbitro designato per dirigere Milan-Lazio, match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A

Sono state rese note le designazioni ufficiali per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato alle ore 18:00 di sabato 30 settembre contro la Lazio a San Siro. Il direttore di gara sarà Davide Massa, della sezione di Imperia. Con lui gli assistenti Vecchi e Perrotti. Il quarto uomo designato per Milan-Lazio sarà Ghersini. In sala VAR, invece, ci sarà Mazzoleni, mentre il suo assistente per l'occasione sarà Abbttista. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, ecco la probabile formazione dei rossoneri