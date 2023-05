Milan-Lazio, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

L'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' in vista di Milan-Lazio, match in programma nella 34^ giornata del campionato di Serie A

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Il Derby di Champions League non deve distrarre: c'è la Lazio prima e per il Milan si tratta di uno snodo cruciale nella corsa ai primi quattro posti della classifica finale. A San Siro, nel match che apre il turno numero 34 di questo campionato, arriva la squadra di Sarri, seconda a +6 sui rossoneri e galvanizzata dall'ultimo pesantissimo successo contro il Sassuolo.

I biancocelesti hanno letteralmente cambiato marcia nel girone di ritorno, scalando la graduatoria e arrivando dove nessuno a inizio stagione poteva pronosticare. Il ruolino di marcia della Lazio recente racconta di 25 punti nelle ultime 11 giornate di Serie A (8V, 1N, 2P), più di ogni altra squadra nello stesso periodo. Un ritmo alto e cadenzato. Interrotto solamente dai passi falsi contro l'Inter (proprio a San Siro) e il Torino, in due delle ultime tre gare nella competizione. Per il Milan non sarà facile, considerando che i capitolini sono andati a segno in otto delle ultime nove trasferte di campionato e in questo parziale per ben sei volte hanno mantenuto la porta inviolata.

LA LAZIO È SOLIDA, CONCEDE POCO, ATTACCA CON AZIONI ELABORATE

Ed è proprio la fase difensiva che funziona a meraviglia, vista la compulsiva ossessione che Sarri trasmette alle sue squadre nella cura di ogni movimento in tutte le varie situazioni di gioco. Quella biancoceleste è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (11 in 16 gare) e, per la prima volta nella sua storia, la formazione capitolina ha mantenuto la porta inviolata in 19 partite in una singola stagione di Serie A (il precedente record erano i 18 clean sheet del 2006/07).

Se non è facile segnare a questa Lazio, è invece d'obbligo prestare attenzione massima a come si riversa in avanti la squadra romana. Seconda dietro al Napoli per sequenze su azione di almeno 10 passaggi (445), la formazione di Sarri si disingue nella capacità di coinvolgere ogni giocatore nelle trame di gioco, cercando con pazienza il varco da cui colpire.

La Lazio è sia la squadra con la miglior percentuale realizzativa (14%) in Serie A sia quella con la % più alta di tiri nello specchio (51%), sia quella che ha trasformato in gol il maggior numero di chiare occasioni da rete (58%). Tradotto: quando va al tiro, quando trova lo spazio, punisce e fa male. Indipendentemente da chi sia il giocatore chiamato all'ultima conclusione. La concentrazione della retroguardia rossonera dovrà essere elevatissima sin da subito, visto che parliamo di una delle tre squadre ad aver realizzato più reti nella prima mezz'ora (17, al pari di Inter e Napoli).

LUIS ALBERTO INVENTA E CREA, IMMOBILE HA "FAME" DI GOL

L'arco di Maurizio Sarri può scagliare frecce plurime ma egualmente affilate. Sono molti i giocatori offensivi di questa Lazio che possono fare la differenza in qualsiasi momento. I più in forma sono sicuramente Felipe Anderson, che con il gol nell'ultimo match contro il Sassuolo ha tagliato quota 50 reti nei maggiori cinque campionati europei (40 con la Lazio e 10 con il West Ham), e Mattia Zaccagni, che sta vivendo il suo miglior momento sia dal punto di vista delle marcature (10) che degli assist (6). E poi al centro del tridente c’è sempre quel finalizzatore seriale di Ciro Immobile, capace di prendere parte a 9 gol nelle sue ultime 8 sfide contro il Milan in campionato (sette reti e due assist).

Merita un capitolo a parte il cervello di questa formazione: Luis Alberto, che ha anche esordito in Serie A contro il Milan, a San Siro il 20 settembre 2016, ma che ha segnato ben 3 reti ai rossoneri in campionato, risultando spesso decisivo - solo contro la Fiorentina (4) lo spagnolo ha realizzato più gol in Serie A. Dopo la rete all'andata contro il Diavolo, il talentuoso centrocampista biancoceleste potrebbe andare in gol in entrambi gli incontri stagionali contro una singola avversaria per la prima volta in carriera nella massima competizione italiana. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>