Milan-Lazio 2-2: Immobile ristabilisce la parità

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Ciro Immobile, al quarto d'ora della ripresa, ha pareggiato il risultato in Milan-Lazio a 'San Siro'. Pallone filtrante di Sergej Milinković-Savić per il numero 17 biancoceleste, che, in area di rigore rossonera, elude l'intervento di Pierre Kalulu e batte Gigio Donnarumma in diagonale sul palo più lontano. Milan-Lazio 2-2.