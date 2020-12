Milan-Lazio 2-0, rete di Calhanoglu dal dischetto

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu, dagli undici metri, ha raddoppiato il risultato in Milan-Lazio a 'San Siro'. Al 17′ il turco ha spiazzato dagli undici metri Pepe Reina. Il rigore è stato assegnato dall'arbitro Marco Di Bello di Brindisi per un fallo in area di rigore di Patric su Ante Rebić che aveva appena battuto a rete. Quindi, Milan-Lazio 2-0.