Milan, l’assenza del pubblico pesa… 40 milioni! Ecco la classifica

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – L’assenza del pubblico allo stadio non pesa esclusivamente ai giocatori che non vedono i loro sostenitori ogni domenica o ai tifosi stessi che non possono stare vicini ai loro beniamini. Bensì pesa molto anche alle stesse società che ne hanno risentito molto a livello economico. Come ricostruito da La Stampa, la Juventus è la società a cui il mancato incasso del botteghino ha provocato più danni, con 80 milioni persi. Sul podio seguono poi l’Inter (60 milioni) e il Milan (40 milioni). Al quarto posto Roma (38), seguita da Atalanta e Lazio (20). Ma ad essere coinvolte sono tutte le società di serie A: Napoli (17), Fiorentina (15), Udinese (11), Bologna (10), Sampdoria (7,5), Torino (7), Genoa (7), Verona (7), Cagliari (6,5), Sassuolo (6), Parma (6), Benevento (5), Crotone (4), Spezia (3).

