Benevento-Milan, i convocati di Inzaghi: assenti Caldirola e Maggio

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Vigilia di campionato in casa Benevento: ecco i convocati di Pippo Inzaghi per il match contro il Milan di domani. Sono in tutto 24 i giocatori convocati per la sfida di domani fra i sanniti ed il Milan. Assenti dalla lista Maggio e Caldirola. Questo l’elenco completo:

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori

Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba

Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj

Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau

QUESTI I CONVOCATI DI MISTER PIOLI>>>