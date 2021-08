Milan, la Serie A celebra le 16 vittorie in trasferta dei rossoneri | News

La Serie A, attraverso i suoi canali social, ha celebrato il record di vittorie in trasferta del Milan di Stefano Pioli: ecco il post

Una grande stagione per il Milan quella appena trascorsa, conclusa con il piazzamento in Champions League e un record che la Serie A ha voluto celebrare. Come si può notare sul profilo Twitter, Lega Serie A ha voluto ricordare il record di vittorie in trasferta dei ragazzi di Stefano Pioli. Sono ben 16 i successi ottenuti dai rossoneri lontano da 'San Siro'. 'Nessuna paura delle partite in trasferta', il messaggio apparso sul post social. Milan, le parole d'amore di Brahim Diaz. Ecco cosa ha detto.