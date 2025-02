Milan, la probabile formazione contro il Bologna: Conceicao fa una scelta importante

Sembra passata una vita ma finalmente ci siamo. Domani, 27 febbraio, alle ore 20:45 inizierà il match di recupero della 9^ giornata di campionato tra Bologna e Milan . Questo pomeriggio, i rossoneri sono partiti per l'Emilia Romagna e alla conta, come previsto, mancano Kyle Walker , Ruben Loftus-Cheek , Emerson Royal e Alessandro Florenzi . Sergio Conceicao dovrà dunque fare a meno di alcune pedine e, soprattutto, qualche cambiamento per tornare alla vittoria dopo la brutta caduta contro il Torino .

La probabile formazione

Ma con quale formazione il Milan in campo contro il Bologna? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico portoghese potrebbe apportare alcune modifiche, spedendo in panchina almeno uno dei "Fantastici Quattro". Dagli ultimi allenamenti, infatti, filtra la possibilità che una delle quattro punte, tanto discusse negli ultimi giorni, possa, almeno inizialmente, non far parte della formazione titolare. Su chi ricadrà la decisione di Conceicao?