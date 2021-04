Milan, Kessié uno dei migliori centrocampisti della storia rossonera | News

Le ultime notizie sul Milan. Con il gol segnato sabato contro il Parma, Frenck Kessié è entrato definitivamente nella storia del Milan

Con la rete segnata sabato pomeriggio contro il Parma, Frenck Kessié è entrato definitivamente nella storia del Milan. Il centrocampista ivoriano, infatti, ha trovato la sua rete numero 10, entrando così a far parte di una speciale classifica. Stando a quanto riportato da Sky, l'ex Atalanta è al quinto posto tra i centrocampisti del Milan che hanno raggiunto quota 10 gol in 30 partite disputate in un singolo campionato di Serie A. Prima di lui hanno raggiunto questo traguardo Kakà (11), Leonardo (10), Rivera (17) e Bigon (14). Il 'Presidente' - giustamente chiamato così dai suoi compagni di squadra e non solo - adesso vorrebbe chiudere alla grande questo campionato e firmare un nuovo rinnovo con i rossoneri. Maldini e Massara farebbero bene a blindarlo, considerato che il contratto di Kessié scadrà nel giugno del 2022. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.