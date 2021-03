Milan, Kessié terzo per palloni recuperati

Cuore e anima del centrocampo del Milan, Frenck Kessié si trova al terzo posto in Serie A per numero di palloni recuperati. L’ivoriano, infatti, ha fatto 178 recuperi in 25 partite giocate. Meglio di lui solo Jerdy Schouten del Bologna a quota 179 e Manuel Locatelli del Sassuolo con ben 185 palloni recuperati. Intanto il Milan è fortemente interessato a Icardi.