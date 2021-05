Milan, Kessie è uno dei due centrocampisti in doppia cifra in Serie A

Franck Kessie, classe 1996 del Milan, è uno dei due centrocampisti ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A. Ecco chi è l'altro

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Una partita da vincere assolutamente per i rossoneri per continuare a rimanere aggrappato alla corsa alla Champions League. Per farlo il Diavolo si affiderà, tra gli altri, a Franck Kessie. Il calciatore ivoriano è il secondo miglior marcatore stagionale del Milan in campionato con 10 reti all'attivo: l'ivoriano, in gol nella gara d'andata contro il Benevento, è uno dei due centrocampisti in doppia cifra in questa Serie A insieme a Jordan Veretout della Roma.