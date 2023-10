Milan-Juventus, Vlahović e Chiesa in dubbio per il big match | News

Dušan Vlahović e Federico Chiesa sarebbero ancora in dubbio per Milan-Juventus, big match della 9^ giornata di Serie A

Nella giornata di domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, andrà in scena il big match del 9° turno di Serie A, Milan-Juventus. È di alcuni minuti fa la notizia che Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Danilo, difensore brasiliano, a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale. Ma potrebbe non essere l'unica assenza in casa bianconera.