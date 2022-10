Tatarusanu: “Partita speciale per i tifosi: speriamo di essere all’altezza”

Ciprian Tatarusanu, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle 18:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Oggi è una partita difficile. Speriamo di mettere in campo quello che è mancato a Londra. Tutte e due vogliamo vincere lo Scudetto. È una partita speciale per i tifosi. Oggi speriamo di essere all'altezza. Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, ma abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, non solo sulle palle inattive". Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>