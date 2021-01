Milan-Juventus, Pistocchi: “Pronostico? Strafavoriti i bianconeri” | News

Ultime Notizie Milan Juventus: le parole di Pistocchi

MILAN NEWS – Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di “I Tirapietre”. Pistocchi ha parlato anche di Milan-Juventus, partita che si giocherà questa sera a San Siro. Ecco cosa ha detto.

“Milan-Juventus? Io vedo strafavoriti i bianconeri, non possono perdere a San Siro, sono forti come rosa e qualità in generale. Il Milan è una squadra che si difende bene, poi quando riparte c’ha Ibrahimovic, sarà una partita decisiva per il campionato dei bianconeri. Se la Juventus perde va a meno tredici, nonostante ci sia il recupero con il Napoli. Di riffa o di raffa dovrebbe vincere”. Calciomercato Milan: Simakan vuole i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>