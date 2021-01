Milan-Juventus, Pioli: “Infortuni? Spero di recuperare qualcuno per sabato”

Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’ nel post-partita

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Juventus. La gara, disputatasi a ‘San Siro‘, era valida per la 16^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla sconfitta di oggi e la prestazione: “Oggi fa male non lo neghiamo, perché volevamo un risultato positivo. Però capire anche quanto si sta male dopo una sconfitta ci farà capire anche quanto vorremo evitarle in futuro. Mi è piaciuto comunque il modo di interpretare la gara e non dico nulla ai ragazzi. Abbiamo grandi certezze e non sarà una sconfitta a togliercele”.

Sullo spirito: “Credo che abbiamo preso gol nel momento migliore, ma quando affronti questi avversari devi stare attento a tutto. Non credo che il secondo gol sia stata una vera e propria ripartenza, ma più un errore nostro”.

Sul passaggio a vuoto: “Questo era solamente un passaggio importante e dispiace che torniamo a casa senza punti. Ora testa alla prossima partita per ottenere un risultato positivo”.

Sugli infortuni:” Spero di recuperare qualcuno per sabato, ma non sarà semplice”.

