Milan-Juventus 0-1, Mirante: “Conosco il mio ruolo e la mia età, ma …”

Sulla partita: "Non meritavamo di perdere. Questo è sicuro. Eravamo partiti molto bene, avevamo il controllo della partita, del possesso, muovevamo bene la palla, trovavamo sempre l'uomo libero anche in mezzo al campo. E poi, ovviamente, andavamo a sfruttare le nostre ali perché nell'uno contro uno sono formidabili. Abbiamo anche avuto un'occasione con Olivier Giroud, dove Wojciech Szczęsny ha fatto una parata incredibile. Dopo l'espulsione ha condizionato un po' il modo di giocare, ma non credo che abbia condizionato il modo di interpretare la partita dal nostro punto di vista. Infatti, i miei compagni hanno speso tantissimo e, da dietro, è stato brutto perdere ma è stato bello vederli. Perché questa squadra ha un'energia incredibile, ha una voglia di aiutarsi, anche in un momento di difficoltà e si è visto anche in inferiorità numerica. Questa è la base per noi, deve essere una costante, perché con quest'atteggiamento e con questa voglia possiamo veramente arrivare in alto".