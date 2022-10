1 di 1

MATCH PREVIEW MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus, il match preview di 'acmilan.com' | Serie A News (getty images)

(fonte acmilan.com) - La Juve dopo il Napoli e prima del Chelsea: a San Siro solo grandi appuntamenti in questo periodo. Nella 9ª giornata di campionato i rossoneri devono riscattare il ko in Champions League e vogliono tornare a vincere in casa in una serata importante e delicata. Presentiamola nel dettaglio:

QUI MILANELLO

Quarti in classifica a quota 17 e a -3 dalla vetta occupata da Napoli e Atalanta, i rossoneri arrivano dal ko in Champions League in casa del Chelsea. A Londra è mancata la prestazione, in campo ci vorrà una reazione e una prova di carattere. A San Siro la vittoria manca dal 3-1 sulla Dinamo Zagabria, in campionato dal 3-2 nel Derby. Lo stadio, come sempre, potrà fare la differenza per spingere a tornare a fare bottino pieno. Nonostante il poco tempo per preparare l'impegno, da Milanello va comunque sottolineata un'unica ma notevole novità a livello di recuperi: Hernández sta bene ed è già pronto a tornare titolare, rappresentando così un'arma in più fondamentale per Pioli e la squadra. Ancora ai box Kjær, Maignan e Messias, oltre a Calabria, Florenzi, Ibrahimović e Saelemaekers. Da Tătărușanu in porta a Giroud in attacco, in mezzo non va escluso qualche piccola variazione anche se il principale ballottaggio sembra riguardare il trequartista.

"All'interno di una stagione ci sono due o tre partite che pesano di più - le parole di Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia - e quella contro la Juventus ha un peso specifico importante, per tante ragioni. Le motivazioni ci sono tutte e ci sarebbero state contro qualsiasi altro avversario, siamo tutti responsabili della prestazione di Londra e c'è in noi la determinazione di dimostrare che siamo una squadra diversa rispetto a quella di mercoledì".

QUI JUVENTUS

I bianconeri si sono appena rimessi in carreggiata battendo il Maccabi Haifa (3-1) in Europa e il Bologna (3-0) in Italia, rilanciandosi dopo un periodo difficile e negativo. Ma il momento rimane delicato, perché la formazione di Allegri per ora è solo settima in Serie A. Peserà l'assenza per squalifica di Angel Di Maria, in settimana si è fermato De Sciglio. Probabile la riproposizione del 4-4-2 con Szczęsny in porta, Bonucci a guidare la difesa, Locatelli in regia, Cuadrado e Kostić in fascia e la coppia Vlahović-Milik (non al 100%) in attacco come pericolo maggiore; attenzione anche a Rabiot, protagonista di una doppietta in Champions League e in gol in un Milan-Juve del luglio 2020.

"Giochiamo contro i campioni d'Italia e sarà una partita più difficile del solito - così Allegri - perché loro arrivano da una brutta sconfitta a Londra e vorranno rifarsi. Sarà una bella gara, una serata di sport meravigliosa in uno stadio pieno. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene. Ci vorranno lucidità e personalità, sarà un buon test: siamo pronti".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Juventus verrà trasmessa in Italia da DAZN alle ore 18.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Milan-Juventus sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Ad assisterlo, Carbone e Giallatini come guardalinee, Fabbri come quarto uomo e Chiffi (coadiuvato da Marini) al VAR. Per l'esperto fischietto veneto sarà la 262ª direzione in Serie A: 31 i precedenti con i rossoneri (il più recente è datato lo scorso maggio, 2-0 casalingo sull'Atalanta) e 38 con i bianconeri (il più recente a dicembre 2021, 2-0 interno contro il Bologna).

La 9ª giornata di Serie A si apre sabato alle 15.00 con Sassuolo-Inter, poi spazio a Milan-Juventus alle 18.00 e Bologna-Sampdoria alle 20.45. Domenica, invece, in campo Torino-Empoli alle 12.30, Monza-Spezia, Salernitana-Hellas Verona e Udinese-Atalanta alle 15.00, Cremonese-Napoli alle 18.00 e Roma-Lecce alle 20.45. Lunedì, infine, Fiorentina-Lazio alle 20.45.

Questa la classifica di Serie A: Napoli e Atalanta 20; Udinese 19; Lazio e Milan 17; Roma 16; Juventus 13; Inter 12; Torino 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce, Salernitana, Empoli e Monza 7; Bologna 6; Hellas Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 2. Milan, le ultime di formazione verso la Juve. Dirigenza presente al Vismara.