Milan-Juventus, Kalulu: “Da centrale mi sento a mio agio. Sul derby…”

Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Zero tiri concessi alla Juve : "Oggi abbiamo provato ad essere sempre concentrati e speriamo di continuare così".

Sul derby: "Sarà una partita molto importante per la classifica, rispetto a oggi dobbiamo fare meglio in area e davanti la porta dell'avversario per portare il risultato a casa".