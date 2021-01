Milan-Juventus, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Juventus, match valido per la 16^ giornata, andrà in scena questa sera a San Siro. Una grande classica del nostro campionato come suggeriscono i numeri: sarà il 171º confronto in Serie A tra le due squadre: i bianconeri sono avanti nel bilancio con 66 successi contro 50; 54 i pareggi che completano il quadro. Ecco la probabile formazione del Milan: Stefano Pioli attua il piano B >>>