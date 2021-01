Milan-Juventus, le probabili formazioni: Pioli attua il piano B | News

Ultime Notizie Milan Juventus formazioni: emergenza Pioli

MILAN NEWS – Milan-Juventus decisamente condizionata dal coronavirus. Dopo i comunicati relativi ad Alex Sandro e Juan Cuadrado, anche i rossoneri sono costretti a rinunciare a due giocatori. Stiamo parlando di Rade Krunic e Ante Rebic, positivi al Covid 19.

A questo punto, Stefano Pioli deve stravolgere completamente la formazione rossonera. Secondo Sky Sport, in porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, con Diogo Dalot, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Davide Calabria scala a centrocampo e giocherà insieme a Franck Kessie. Sulla trequarti, Hauge prenderà il posto di Ante Rebic, mentre Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo sono confermati. In attacco Rafael Leao, in fiducia dopo il bellissimo gol contro il Benevento. Ecco la formazione

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Calabria; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

