Milan-Juventus, ci sarà una coreografia in tutto lo stadio | Serie A News

Questo pomeriggio, alle ore 18.00, il Milan affronterà la Juventus a 'San Siro' per quella che sarà la gara valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A . Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al 'Meazza', con lo stadio che sarà interamente occupato dai vari tifosi delle due squadre.

In attesa del fischio d'inizio, la Curva Sud Milano ha annunciato sul proprio profilo Instagram che ci sarà una grande coreografia che coinvolgerà l'intero stadio. "All'ingresso delle due squadre in campo sollevate al cielo con due mani il foglio di plastica che trovate assegnato la vostro seggiolino. Non spostate per nessun motivo i fogli e preparatevi all'apertura solo quando verrà letta la formazione del Milan", questa la frase apparsa in una storia della tifoseria del Milan. Milan, Leao vuole battere un record di Kakà: ecco quale