Milan, non solo la Juve: Leao vuole battere anche… Kakà | News

Chi sono questi due milanisti? Uno gioca ancora, ed è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nel 2020, ha segnato ben 20 gol e fornito 6 assist ai suoi compagni di squadra. L'altro, invece, è Ricardo Kakà. Nel 2008, con tanto di Pallone d'Oro in bacheca, è arrivato a 27 tra gol e assist. A Leao restano 7 partite di A per entrare in altri 5 gol, certo non impossibile considerando il momento di forma di Leao e le sue qualità. Intanto avrà già l'opportunità di aumentare lo score a partire da questo pomeriggio, con tanto di grazia da parte di Pioli in conferenza: "La sua crescita non è finita. Lui non si deve accontentare e io gli posso ancora dare tanto". Vedremo, dunque, se riuscirà a fare uno dei suoi straordinari gol, un po' come ha già fatto nel derby che gli è valso il gol del mese di settembre. Milan, le ultime di formazione verso la Juve. Dirigenza presente al Vismara.