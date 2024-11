Nella giornata di domani, sabato 23 novembre, il Milan scenderà in campo alle ore 18:00 a 'San Siro' contro la Juventus di Thiago Motta nel match valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025: in vista del match il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta meneghina. Sono out addirittura in 7. Si tratta di Bremer, Juan David Cabal, Arkadiusz Milik, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic. Da segnalare come l'ex centrocampista abbia deciso di non chiamare nessuno dalla Next Gen nonostante l'evidente emergenza. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.