Milan-Juventus, brutte notizie per Chiesa: Vlahovic recuperato

Federico Chiesa ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato, e resta dunque in dubbio per Milan-Juventus. Tutto ok per Vlahovic

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro il Milan in programma per domenica sera a San Siro.Federico Chiesa ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato, e resta dunque in dubbio per la ripresa del campionato. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, tutto ok, in quanto la punta ha già lavorato in gruppo da ieri. Il centravanti riprenderà il suo posto al centro dell'attacco contro il Milan: Allegri dovrà decidere il suo compagno di reparto, specialmente se Chiesa non dovesse farcela.