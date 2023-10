Milan-Juventus, la chiave della gara: il comportamento delle difese

(fonte: acmilan.com) Si può presentare in vari modi, ogni volta ci sono differenze, ma rimane sempre e solo Milan-Juventus . Vale tre punti, o magari di più. Si scoprirà strada facendo. Siamo a metà ottobre, appena un quarto di Serie A, non è sufficiente per decidere obiettivi però è quanto basta per mandare un segnale forte. Nel Briefing , analizziamo nel dettaglio la nostra 9ª giornata in programma domenica 22 ottobre alle 20.45 a San Siro.

IL COMPORTAMENTO DELLE DIFESE, SOPPERENDO ALLE ASSENZE

Alcune assenze obbligheranno gli allenatori a modificare le rispettive difese. Il Milan dovrà rinunciare a Maignan, Sportiello e Hernández, la Juventus a Danilo (più Alex Sandro e De Sciglio). Nei rossoneri sono pronti Mirante e Florenzi, nei bianconeri Rugani. Per Mirante di fatto sarà un nuovo esordio, invece Florenzi ha già dato ampie garanzie in questo avvio di stagione e come terzino sinistro si era disimpegnato bene nell'inverno 2022 (Sampdoria ed Empoli, doppia vittoria per 1-0). Rugani finora ha giocato solo 78' però vanta comunque un buon livello di affidabilità. Potrebbe dipendere soprattutto dalle loro prestazioni, in generale dal comportamento delle retroguardie che in una gara del genere - spesso in bilico e appesa all'episodio - avranno più del solito il compito di reggere alla pressione, giocando con ordine e attenzione a prescindere dagli interpreti. Giroud: "Obiettivo Scudetto. PSG-Milan non sarà decisiva" >>>