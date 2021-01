Milan-Juventus, che sfida tra Donnarumma e Ronaldo | Serie A News

Ultime Notizie Milan Juventus: la sfida tra Donnarumma e Ronaldo

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Milan-Juventus e sulla sfida tra Gianluigi Donnarumma e Cristiano Ronaldo. Gigio è il miglior portiere del campionato per media voto (6,6), mentre Ronaldo è il miglior attaccante del campionato (6,95). Insomma stiamo parlando di eccellenze che fanno la differenza per le rispettive squadre.

Donnarumma ormai sta diventato uno dei portieri più forti del mondo. Nuer del Bayern Monaco non è più inattaccabile. L'estremo difensore rossonero è migliorato molto in questi anni grazie all'aiuto dei vari preparatori (l'ultimo Nelson Dida) e grazie anche ai consigli di Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, avrebbe detto più volte al portiere: "Devi gridare. Devi parlare di più in campo!". Gigio effettivamente lo sta facendo, dimostrando sempre più personalità. Tante le prodezze in questa stagione, che stanno regalando il primato alla squadra rossonera, inatteso praticamente da tutti.