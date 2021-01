Milan-Juventus, bianconeri partiti per Milano. Ecco i convocati | News

Ultime Notizie Milan Juventus: i convocati di Pirlo

MILAN NEWS – Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Juventus. La gara si giocherà questa sera a San Siro, con la Juventus partita regolarmente per Milano. Tre assenze pesanti per i bianconeri: Alvaro Morata, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Ecco l’elenco completo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

