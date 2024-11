 Milan-Juventus, Ambrosini: “Ci deve essere rammarico su Pierre Kalulu”

Tutto è pronto per il grande appuntamento del tredicesimo turno di Serie A. San Siro accoglierà la classica sfida del calcio italiano tra Milan e Juventus . Nel pre-partita, l'ex calciatore rossonero, Massimo Ambrosini , è intervenuto come opinionista su DAZN , offrendo il suo punto di vista. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Secondo me ci deve essere rammarico su Pierre Kalulu. Ragazzo serio e affidabile. Poi nel calcio moderno chi come lui riesce a fare due ruoli? Ha tutte le caratteristiche che avrebbero fatto comodo anche al Milan in questa stagione. Si poteva immaginare: l’anno in cui vincono lo scudetto gestivano 50 metri lui e Tomori. Questo è forte".