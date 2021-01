Milan-Juventus 1-3, Bergomi: “Juve, Napoli e Milan hanno la rosa migliore”

Milan-Juventus 1-3, l’analisi di Bergomi a ‘Sky Sport’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ed oggi opinionista di ‘Sky Sport‘, ha commentato i risultati del 16° turno di Serie A. Parole al miele per il Milan. Queste le dichiarazioni di Bergomi.

“​Abbiamo fatto i complimenti al Milan che ha perso, dobbiamo farli anche all’Inter. Non meritava di perdere, Emil Audero migliore in campo. L’Inter ha fatto una buona partita. Dentro ci sono errori: è meno bella del Milan ma è solida, crea palle gol. Ha subito gol ingenui”.

Bergomi ha poi proseguito: “Noi non vediamo la Juventus lì davanti e diamo questa responsabilità molto forte all’Inter, che deve vincere per forza. Non è corretto, diamo troppa pressione. Non dico che la rosa dell’Inter non sia forte, dico che non c’è questa differenza con Juventus, Napoli e Milan”.

"Si dice sempre che se non vince il campionato, l'Inter ha fallito. Ma ci sono altre che hanno rose altrettanto forti e che possono vincere. ​o vedo che sulle altre si fa un discorso diverso. Se non vincono Napoli, Milan e Roma non succede nulla. Se non vince l'Inter … Non dimentichiamo che l'Inter ha Antonio Conte che è un valore aggiunto. Ma sono quattro mesi che dico che il Milan è costruito per vincere lo Scudetto".