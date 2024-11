Risultati Serie A – Milan-Juventus 0-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Juventus 0-0, il tabellino

Soltanto un pareggio a reti bianche per il Milan di Paulo Fonseca a 'San Siro' contro la Juventus di Thiago Motta, in occasione della 13^ giornata della Serie A 2024-2025. Lo 0-0 finale rispecchia quanto visto in campo: pochissimo spettacolo, di conclusioni in porta ancora meno. La sensazione è quella di un'occasione persa per i rossoneri, visto che i bianconeri si presentavano a Milano senza metà squadra. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Juventus 0-0 a 'San Siro'.