Milan-Inter, Handanovic a DAZN: “Abbiamo tante qualità, non esistono parate facili”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Handanovic nel post-partita

Samir Handanovic, portiere nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Sulle parate: “Per un portiere non esistono cose facili, gli errori sono dietro l’angolo”.

Sulla forza: “Ci sono tante componenti, non si può parlare solo di bel gruppo. Abbiamo qualità umana, non solo calcistica. In campo si parla tanto e siamo cresciuti”.

Sul miglioramento: “Secondo me l’Inter è cambiata inizialmente con l’arrivo di Spalletti e poi con l’arrivo di Conte. Penso che una squadra ci vuole tempo per costruirla e farla giocare. Servono anni e partite sbagliate, giorni felici. Tutto fa brodo”.

