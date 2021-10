Milan-Inter, biglietti introvabili: si va verso il tutto esaurito al ‘Meazza’

Lunga fila davanti Casa Milan e sito in tilt per l'acquisto dei biglietti del derby tra Milan e Inter, in programma il 7 novembre

E' iniziata da oggi la vendita libera dei biglietti per Milan-Inter, gara in programma il prossimo 7 novembre. A partire dalle 12 di oggi, si è verificata una lunga fila davanti Casa Milan per l'acquisto dei tagliandi, mentre il sito rossonero è andato più volte in tilt con la frase "mi dispiace. Al momento ci sono molti fan in fase d'acquisto! Potrai accedere al servizio in: più di un'ora". A partire da oggi ogni tifoso può acquistare un massimo di quattro biglietti, mentre possono continuare a comprare i tickets anche gli abbonati e tutti coloro i quali possiedono la carta 'cuore rossonero'.