Milan-Inter, arbitra Doveri: i precedenti con le squadre | Serie A News

Sarà Daniele Doveri di Roma 1 il direttore di gara del derby Milan-Inter, partita della 12^ giornata della Serie A 2021-2022. Le ultime

La gara, il tanto atteso derby di Milano , è in programma domenica 7 novembre alle ore 20:45 . Doveri sarà assistito durante Milan-Inter da Matteo Passeri ed Alessandro Costanzo . Il quarto uomo del derby meneghino, invece, sarà Ivano Pezzuto . Al V.A.R. , per Milan-Inter, è stato scelto Massimiliano Irrati ; all'A.V.A.R., invece, ci sarà Mauro Vivenzi .

Doveri, in carriera, ha diretto 22 volte il Milan : il bilancio è di 13 vittorie dei rossoneri, 5 pareggi e 4 sconfitte . Sono 22 gli incroci in carriera anche con l' Inter , e qui il bilancio è di 9 vittorie dei nerazzurri, 7 pareggi e 6 sconfitte . L'ultima volta che il fischietto romano ha arbitrato il Diavolo risale al 19 settembre scorso, 'Allianz Stadium', Juventus-Milan 1-1 (gol di Álvaro Morata ed Ante Rebić).

L'Inter, invece, ha avuto Doveri come arbitro l'ultima volta il 18 aprile 2021, stadio 'Diego Armando Maradona', Napoli-Inter 1-1, con l'autogol di Samir Handanović per gli azzurri e la rete di Christian Eriksen per i nerazzurri. Milan, possibile colpo di mercato a gennaio dal Real Madrid. Le ultime >>>