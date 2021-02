Milan-Inter 0-2: ancora Lautaro per i nerazzurri …

Proprio nel momento in cui il Milan sembrava aver preso in mano il pallino del gioco nel derby di Milano, l’Inter ha raddoppiato. Azione veloce, in contropiede, dell’Inter avviata da Achraf Hakimi, proseguita da Christian Eriksen e rifinita da Ivan Perišić che tocca per l’accorrente Lautaro Martínez. Sotto misura l’argentino non sbaglia e Milan-Inter è 0-2. SEGUI IL LIVE DEL DERBY DI ‘SAN SIRO’ >>>