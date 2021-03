Milan, infortunio Ibrahimovic: quante gare saltate dallo svedese | News

Milan, Ibrahimovic nuovamente infortunato

Uscito nel corso della gara tra Roma e Milan per un problema muscolare, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a fermarsi per circa 20 giorni. Stando a quanto riportato dagli esami strumentali, lo svedese è alle prese con una lesione del muscolo lungo dell’adduttore sinistro. L’attaccante del Milan, che sin qui ha fatto una grande stagione, ha già saltato 10 partite di Serie A quest’anno. Con il mese di Marzo rovente, in cui i rossoneri affronteranno tanti impegni decisivi, l’ex Galaxy probabilmente salterà anche il doppio impegno di Europa League contro il Manchester United. Intanto pare sfumare il sogno Haaland: sull’attaccante c’è l’interesse di una big inglese.