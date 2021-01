Milan imbattuto da 14 trasferte: ha fatto meglio solo due volte / Serie A News

Milan, che numeri in trasferta!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un 2020 pazzesco per il Milan, che ha inaugurato una marcia trionfale in campionato ancora in essere. Da notare, in particolare, i numeri in trasferta. Il Diavolo, infatti, è imbattuto da 14 trasferte di Serie A (10V, 4N), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004. Nel 2020, il Milan ha perso solo una gara fuori casa nel massimo campionato: ha fatto meglio solo nel 1992 e 1964 con zero sconfitte.