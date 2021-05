Milan, il report dell’allenamento di oggi: defaticante per i titolari di ieri

Le ultime notizie sul Milan. Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Pioli a Milanello il giorno dopo la grande vittoria contro il Torino

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di Torino. In campo il resto della rosa: dopo aver svolto attivazione muscolare all'interno della struttura, i rossoneri hanno iniziato con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. Al termine della seduta odierna il gruppo ha giocato una partitella di allenamento su campo ridotto con la formazione Primavera.