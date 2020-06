Milan, il focus sul calendario: inizio luglio di fuoco

MILAN NEWS – Uscito ufficialmente il nuovo calendario di Serie A, analizziamo il percorso che dovrà affrontare il Milan. I rossoneri, dopo l’impegno/i di Coppa Italia – la semifinale si giocherà il 12 o il 13 e l’eventuale finale il 17 -, riprenderanno il campionato dalla trasferta di Lecce in programma lunedì 22 giugno alle 19.30. Sei giorni più tardi si tornerà a giocare a San Siro dopo quasi 3 mesi: di scena ci sarà l’importante scontro diretto in zona Europa contro la Roma che dirà se il Milan ha ancora qualche minima possibilità di quarto posto.

Poi, inizierà luglio, mese caldissimo non solo dal punto di vista meteorologico. Trasferta a Ferrara contro la SPAL l’1, poi il 4 match contro la Lazio all’Olimpico e tre giorni più tardi la sfida contro la Juventus a San Siro. Il 12 luglio rossoneri di scena al San Paolo di Napoli e il 15 in casa contro il Parma. Il 18 e il 21 verrà completato il trittico di gare contro le emiliane (Bologna in casa e Sassuolo fuori). Ancora da definire anticipi e posticipi delle ultime 3 giornate, quando la squadra di Pioli affronterà l’Atalanta a San Siro, la Sampdoria a Marassi e in chiusura il Cagliari a Milano.

Insomma, un calendario fittissimo che metterà a dura prova le energie della rosa del tecnico emiliano, che dovrà fare a meno di Ibrahimovic fino a fine giugno e Léo Duarte per circa un mese. Il brasiliano si è fermato oggi in allenamento per uno stiramento al flessore. Si deve ancora partire e il Milan ha già perso due pezzi: non le premesse migliori.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓