Milan, il fattore casa non aiuta: conquistati solo 23 punti a ‘San Siro’ | News

Le ultime notizie sul Milan. All'interno delle mura di 'San Siro', il Milan ha conquistato solamente 23 punti in 15 partite di Serie A

Dopo aver pareggiato nella gara contro la Sampdoria, la vittoria del Milan sul prato di 'San Siro' manca dal sette febbraio. Si tratta del match vinto 4-0 dalla squadra di Pioli con il Crotone allora allenato da Giovanni Stroppa. Con l'1-1 di ieri, i rossoneri hanno conquistato 23 punti su 15 partite casalinghe, troppo poco a fronte dei 37 punti conquistati in trasferta. Senza tralasciare il prossimo impegno al 'Tardini' contro il Parma, il 'Diavolo' deve cambiare marcia. Due mesi senza vittorie al 'Meazza' sono troppi per un gruppo che punta al ritorno in Champions League. Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto