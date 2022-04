Milan, Ibrahimovic elogiato dalla Serie A su Instagram: ecco come

Il profilo ufficiale della Serie A ha elogiato Ibrahimovic, attaccante del Milan, su Instagram definendolo un vero leader. Ecco il post.

Non si sa ancora cosa farà in futuro Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan, ma intanto la Serie A ha voluto dedicargli un post su Instagram in cui lo elogia per le sue doti da leader. Il paragone è quello classico, azzardato tante volte anche dallo stesso Ibrahimovic, con un leone, di cui compare un'emoticon. Poi accompagnata da: "La definizione di leader:" Sopra, ovviamente la foto di Ibrahimovic con la maglia rossonera. Ora tutti si chiedono cosa deciderà di fare Ibrahimovic a fine stagione: continuare a giocare per un altro anno (ipotesi probabile soprattutto se non dovesse vincere il campionato) oppure smettere e rimanere con un altro ruolo al Milan (ipotesi valida qualora vincesse lo Scudetto quest'anno).