MERCATO MILAN TOP NEWS – È nato Theo Hernandez Jr., Asensio caldo

Sono diverse le notizie di oggi sul Milan: novità di mercato una nuova nascita. Le top news di oggi, 7 aprile 2022, nelle schede.

Stefano Bressi

MERCATO MILAN E TOP NEWS — Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa ed è stata molto intensa per mercato e non solo. Diverse le novità. Designato l'arbitro di domenica sera, una nuova esclusiva ai nostri microfoni come ogni giorno e il benvenuto al piccolo Theo Hernandez, nato oggi. Sul mercato, invece, è Marco Asensio il nome caldo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

ARBITRO — È stato designato l'arbitro del prossimo impegno del Milan, che sarà domenica sera. Si tratta di Daniele Doveri, fischietto di primissimo livello e di grande affidabilità. Insieme a lui, al VAR, ci sarà Massimiliano Irrati, reduce dalla pessima prova dello scorso fine settimana in Juventus-Inter, quando i nerazzurri ne sono usciti nettamente avvantaggiati. Una scelta che non ha reso felici i tifosi milanisti.

STADIO — Guerra fredda tra squadre e comune di Milano per il nuovo stadio. Il sindaco meneghino Giuseppe Sala continua a prendere tempo, mentre i dirigenti delle due squadra sottolineano come sia necessario accelerare perché la costruzione del nuovo impianto è una necessità impellente. Alla fine prende sempre più quota l'ipotesi di un trasferimento a Sesto San Giovanni, dove tutto potrebbe essere più semplice e veloce.

THAUVIN — Retroscena di mercato svelato da Florian Thauvin, francese classe 1993 attualmente al Tigres, ma che tempo fa era stato vicinissimo al Milan a costo zero. Ad ammetterlo è stato lui stesso, che ha svelato come i rossoneri fossero desiderosi di tesserarlo. Gli avevano solo chiesto di aspettare il termine della stagione, ma lui ha preferito trovare una soluzione definitiva già ad aprile. Forse qualche rimorso adesso ce l'ha.

NOA LANG — Una delle ipotesi concrete per la trequarti nel prossimo mercato è quella di Noa Lang, olandese classe 1999 del Club Bruges e pallino della dirigenza rossonera. Lui vorrebbe tantissimo trasferirsi al Milan e i rossoneri ci stanno pensando seriamente. Non è la prima scelta, ma è comunque una soluzione importante. Costa circa 25 milioni, anche se la richiesta di partenza è anche più alta.

ROMAGNOLI — Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oggi il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, ha svolto ancora lavoro personalizzato a Milanello in vista del prossimo impegno. Romagnoli continua a lavorare per cercare di essere a disposizione in vista della partita di domenica sera, ma a oggi è ancora difficile fare previsioni.

THEO HERNANDEZ JR — È nato! Fiocco azzurro in casa Milan, visto che nella giornata di oggi è nato il figlio di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, coppia tutta rossonera. Il piccolo eredita dal papà anche il nome, visto che sarà Theo Hernandez Jr e ci auguriamo anche la qualità. Oggi il terzino francese classe 1997 non si è allenato perché quando era a Milanello ha ricevuto la notizia ed ha raggiunto la compagna.

ESCLUSIVA — Abbiamo sentito in esclusiva Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan, con cui ha giocato per sette stagioni dal 1971 al 1978 vincendo tre Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, e che è ancora un grande tifoso rossonero. Ha parlato proprio da tifoso ferito dopo il pareggio, sottolineando come serva un bagno di umiltà da parte di alcuni giocatori che forse pensavano di avere già lo Scudetto in tasca, mentre è ancora durissima e con un calendario complicato.

ASENSIO — La notizia di oggi è quella su Asensio, spagnolo classe 1996 del Real Madrid che è inseguito dal Milan per la prossima stagione. I rossoneri lo hanno messo nel mirino, essendo in scadenza di contratto tra un anno. Può partire per 40 milioni, pagabili anche non tutti insieme. Ha un ingaggio contenuto e il Milan è pronto ad accontentarlo. Per ora non una vera trattativa, ma un primo sondaggio. Nelle prossime settimane, però, può succedere di tutto.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI