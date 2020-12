Milan, Graziani: “Calabria sta giocando con la sigaretta in bocca” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Graziani

MILAN NEWS – Francesco Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Ecco cosa ha detto.

"Il Milan non è partito con l'obiettivo di vincere il campionato, ma con quello di tornare in Champions. È una squadra che, anche a fronte delle assenze, non va mai in difficoltà. Resterà fino alla fine nelle prime posizioni, è un'orchestra dove ognuno svolge bene il proprio compito. Romagnoli continua a piacere sempre di più, Calabria sta giocando con la sigaretta in bocca, Ibrahimovic sta aiutando a far crescere questi ragazzi. Le altre squadre dovrebbero preoccuparsi, se non succede qualcosa di clamorosamente negativo il Milan arriva fino in fondo".